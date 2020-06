15:37

Da lunedì 15 giugno riapre il Terminal 1 dell’aeroporto di Milano Malpensa. Chiuderà contestualmente il Terminal 2, unica struttura aeroportuale della Lombardia rimasta attiva dal 16 marzo.

“Lo spostamento al Terminal 1 - si legge nella nota di Sea - si rende necessario a seguito dell’aumento dei voli offerti dalle compagnie aeree che, a partire dal 3 di giugno, ha portato a registrare una lieve ripresa del traffico”. Lo scalo è passato infatti dai 3.000 passeggeri della settimana dal 6 al 12 aprile (-99,5%, record storico negativo per il sistema aeroportuale lombardo), ai 22.396 della settimana dal 1 al 7 giugno (-96,9%).



Sono state introdotte anche nuove modalità di accesso al Terminal in linea con le direttive di Enac. La struttura inoltre sarà tra gli aeroporti europei che partecipano al progetto lanciato dall’Essa per il monitoraggio dell’efficacia delle misure anti contagio.