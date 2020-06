Blu Navy riprende il servizio dalla Sardegna alla Corsica

16:24

Blu Navy pronta a ripartire da domani con il servizio tragetti tra i porti di Santa Teresa di Gallura, in Sardegna e Bonifacio, in Corsica. La linea verrà operata dal traghetto Ichnusa, impiegato sulla tratta per l’isola d’Elba, fra i porti di Piombino e Portoferraio, durante tutta la stagione invernale e fino alla primavera.

Da martedì 16 giugno fino a domenica 4 ottobre la Ichnusa effettuerà quindi sei corse. L’altra nave di proprietà di Blu Navy, la Acciarello, proseguirà regolarmente il suo servizio fra Piombino e Portoferraio.



“Siamo lieti di tornare ad operare con la Ichnusa sulla linea fra le due isole: la nave è da sempre molto apprezzata per il servizio che rende a quei territori, anche perché le sue caratteristiche la rendono adatta alla navigazione in un tratto di mare con alcune complessità dovute alle condizioni meteo, spesso imprevedibili, e alla conformazione dei due porti - dichiara Gianluca Morace, amministratore delegato di Blu Navy -. Siamo consapevoli che l’efficienza e la regolarità dei collegamenti marittimi, sia per l’Elba che fra Sardegna e Corsica, sono assolutamente essenziali per migliaia di residenti ed operatori, oltre che per i turisti, anche e soprattutto in un anno difficile come questo: la politica della compagnia è quella di svolgere questo servizio al meglio, garantendo qualità e sicurezza per tutti”.