easyJet, tutti i numeri della programmazione estiva in Italia

Arrivare fino al 75 per cento dello schedule tradizionale collegando l’Italia con 19 Paesi attraverso un totale di 179 rotte da 16 aeroporti nazionali. Sono questi gli obiettivi per l’estate di easyJet sulla Penisola.

Il vettore low cost ha ripreso ieri le operazioni dopo tre mesi di stop pressoché totale e in Italia la ripartenza è avvenuta dall’hub di Milano Malpensa con un volo in direzione di Lamezia Terme. In questa prima fase si tratterà di collegamenti nazionali che uniranno Mxp con per Napoli, Catania, Olbia, Palermo, Bari e Cagliari oltre a un volo tra Brindisi e Ginevra. Poi dal primo luglio verranno ripristinate progressivamente anche le rotte oltre confine.



“Siamo davvero molto felici di poter finalmente accogliere di nuovo a bordo i nostri passeggeri – dice il country manager per l’Italia Lorenzo Lagorio -. Da quando abbiamo sospeso le nostre operazioni in Italia, circa tre mesi fa, abbiamo lavorato alacremente per definire nuove misure di sicurezza che ci garantissero di riprendere a volare in totale sicurezza”.