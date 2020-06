Klm riattiva il Genova-Amsterdam

14:21

Torneranno operativi il 4 luglio i voli Klm Genova-Amsterdam. La rotta sarà servita con tre frequenze settimanali.

Il vettore continua così la graduale ripresa dei collegamenti da e verso l’Italia, già in parte ripristinati lo scorso 1° giugno con la ripartenza dei voli giornalieri per Roma Fiumicino, Milano Malpensa, Venezia e Firenze.



“Stiamo espandendo il network gradualmente e, con tutte le misure sanitarie adottate a bordo e a terra, lo stiamo facendo nel modo più sicuro possibile”, spiega il presidente e ceo di Klm, Pieter Elbers.



“Speriamo che nei prossimi mesi potrà esserci un incremento nella frequenza dei voli, anche per migliorare l’accesso al network della compagnia facendo scalo nell’hub di Amsterdam Schiphol”, aggiunge Paolo Odone, presidente dell’Aeroporto di Genova.