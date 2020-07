Newco Alitalia, Bonaccorsi: “Con Lazzerini e Caio per rilanciare il vettore e il turismo”

13:27

“La scelta di Fabio Lazzerini come amministratore delegato e di Francesco Caio come presidente del nuovo cda di Alitalia segna un grande passo per la salvezza e il rilancio di Alitalia”. Lo ha dichiarato Lorenza Bonaccorsi, sottosegretaria al Turismo del Mibact, commentando, riporta HotelMag, l’annuncio, da parte del premier Conte, della fine del commissariamento della compagnia e della nomina dei nuovi vertici della newco Alitalia Tai che apre l’era del vettore nazionalizzato che ha una dote di 3 miliardi di euro.

“Per la ripartenza del turismo italiano è importante la presenza di un vettore aereo che riesca a garantire un servizio all’altezza della nostra offerta – ha aggiunto Bonaccorsi -. Così come fondamentali, oltre al nuovo cda, sono i lavoratori di Alitalia, chiamati a uno sforzo unico, in un contesto, come quello post Covid, avverso e difficile. Per la nuova governance di Lazzerini e Caio inizia una fase cruciale e determinante, innanzitutto per salvare la stagione turistica dell’Italia, della cui centralità e importanza tutto il Paese ha finalmente compreso la rilevanza”.