14:11

Wizz Air, stamane, alla presenza del ceo József Váradi, ha avviato la nuova base di Malpensa, da dove opererà collegamenti internazionali verso 32 destinazioni.

“Oggi festeggiamo un grande momento, con la base Wizz Air a Malpensa - ha dichiarato Alessandro Fidato, coo di Sea -. Si tratta di una scelta coraggiosa in una fase difficile per l’intero comparto aereo. Questa è la dimostrazione che il nostro territorio, anche in un periodo come questo, è capace di attrarre investimenti”.



La flotta

Wizz Air porta a Mxp la flotta più giovane di tutta Europa, con un'età media inferiore ai 5 anni, e un piano di investimenti importante, che prevede l’acquisizione di 100 Airbus Neo nei prossimi cinque anni. “Intravvediamo finalmente - ha poi aggiunto Fidato - segnali positivi per il traffico aeroportuale. Nella giornata di ieri, infatti, sono transitati, a Malpensa, 20mila passeggeri (tra arrivi e partenze), con un totale di 270 movimenti sullo scalo”.