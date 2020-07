Emilia Romagna, con Ryanair la campagna promozionale per la summer

15:59

Interesserà i mercati tedesco, britannico e polacco, ma anche la Lituania e l’Ungheria (per i voli sull’Aeroporto Fellini di Rimini) la campagna promozionale di Apt Servizi Emilia Romagna con Ryanair. Per tutto il mese di luglio e agosto il sito in quattro lingue del vettore e i suoi profili social promuoveranno le eccellenze turistiche regionali con due focus: Rimini e la Riviera Romagnola con il divertimento per tutta la famiglia, il food e l’offerta di arte e natura e Bologna e il territorio emiliano (città d’arte, Appennno e Motor e Food Valley). “Tutte eccellenze facilmente raggiungibili dagli Aeroporti di Bologna e Rimini e che offriranno esperienze uniche agli ospiti stranieri” sottolinea Andrea Corsini, assessore regionale al Turismo dell’Emilia Romagna (nella foto), che aggiunge quanto sia strategica la partnership con Ryanair in un momento in cui “il turismo sta riprendendo la via dei cieli”.

Ryanair aumenta la capacità

“Per l’estate 2020 – annuncia Chiara Ravara, Head of International Communications di Ryanair - avremo un progressivo aumento della capacità e delle rotte per Bologna e per Rimini fino ad un totale di 54 rotte, di cui 46 internazionali e 8 nazionali. Vogliamo continuare ad essere un partner strategico per l’Emilia Romagna, a sostegno della ripresa del traffico aereo, del turismo e dell’occupazione locali”.



La campagna, che ha comportato un investimento di 350mila euro (raddoppiato con un “benefit kind”, ovvero un omaggio, da parte del vettore), prevede banner nel top e footer della homepage di www.ryanair.com che inviteranno, con cadenza settimanale, a “scoprire le fantastiche spiagge” della riviera romagnola o ad “immergersi nell’arte e cultura” delle città d’arte.



Previste anche uscite nell’e-mail marketing Ryanair e newsletter dedicate, oltre a post nelle pagine Facebook Ryanair dei rispettivi mercati. Tutte le azioni rimanderanno alla pagina di prenotazione voli di Ryanair.