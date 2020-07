Air Dolomiti vola a Berlino e Düsseldorf da Verona

14:53

Da fine luglio Air Dolomiti collegherà l’aeroporto di Verona a Berlino e Düsseldorf. La compagnia aerea del Gruppo Lufthansa, che attualmente dallo scalo opera voli verso Francoforte, attiverà i due nuovi servizi il 30 e 31 luglio.

Il vettore servirà la rotta Verona-Berlino con tre frequenze a settimana (il giovedì, il venerdì e la domenica), con partenze alle 11.15 dalla città italiana e alle 13.40 dallo scalo tedesco.



La rotta Verona-Düsseldorf sarà, invece, servita con due frequenze a settimana (il venerdì e la domenica), con partenze programmate alle 16.25 dall’aeroporto italiano e alle 18.45 da quello tedesco.



“Siamo davvero lieti di collaborare ancora una volta con l’aeroporto di Verona – commenta Joerg Eberhart, presidente & ceo di Air Dolomiti -. In tutti questi anni si è instaurato un legame sinergico forte che ci ha permesso di offrire ai passeggeri sempre nuovi servizi. L’avvio di queste due rotte vuole essere un segnale incoraggiante dopo la difficile fase di ripartenza dovuta alla pandemia, anche per tutte quelle attività che hanno sofferto a causa della mancanza di turismo incoming. È per noi un piacere

poter differenziare l’offerta garantendo dei voli punto a punto oltre che collegamenti con i principali hub di Lufthansa.”