All Nippon, ecco la mappa dei voli europei in agosto

17:22

Francoforte, Londra e Parigi: saranno queste le tre destinazioni europee che verranno collegate con il Giappone da All Nippon. Il prossimo mese il vettore aumenterà l’offerta sul Continente proponendo un volo giornaliero sullo scalo tedesco, mentre su Francia e Gran Bretagna ci saranno rispettivamente 2 e 3 frequenze alla settimana.

Un piccolo passo per la compagnia che prevede comunque di tenere fermo circa il 90 per cento dell’operativo previsto a livello internazionale, Rimangono temporaneamente sospesi i voli da Monaco di Baviera, Düsseldorf, Vienna, Bruxelles e Vladivostok per Tokyo.