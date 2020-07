Emirates a quota 62 destinazioni, ecco le new entry

14:48

Saliranno a quota 62 ad agosto le destinazioni raggiunte dal network internazionale di Emirates. La compagnia di Dubai riattiverà infatti nei prossimi giorni i voli su Teheran, Guangzhou, Addis Abeba e Oslo.

“Tutti i voli saranno operati con il Boeing 777-300ER di Emirates – spiega la compagnia in una nota - e potranno essere prenotati su emirates.com o tramite agenzia di viaggio”.



Con la graduale riapertura delle frontiere durante l’estate, Emirates ha rivisto le proprie politiche di prenotazione per offrire ai clienti flessibilità e sicurezza. Coloro che acquistano un biglietto Emirates entro il 31 luglio 2020 per viaggiare entro il 30 novembre 2020, potranno usufruire di importanti vantaggi in termini di flessibilità, come la possibilità di modificare la prenotazione.