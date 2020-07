Ryanair estende a settembre lo stop al supplemento per il cambio prenotazione

08:46

Stop al supplemento per il cambio volo anche per le prenotazioni per i voli di settembre. L’estensione è stata annunciata da Ryanair e sarà valida per tutti i collegamenti acquistati, che potranno quindi essere posticipati in caso di necessità fino alla fine dell’anno.

“Poiché quest'anno la stagione delle vacanze sarà più estesa – sottolinea Dara Brady, direttore marketing & digital di Ryanair -, i clienti possono pianificare una meritata pausa, sapendo che i voli di luglio, agosto e ora anche di settembre, possono essere spostati a costo zero se i loro piani di viaggio dovessero cambiare”.



La mossa di Ryanair rappresenta un’estensione di quanto già applicato alle prenotazioni effettuate per luglio e agosto.