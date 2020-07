Wizz Air: 14 nuove rotte tra Italia e Ucraina da agosto

14:51

Kiev, Leopoli, Zaporozhye, Charkiv e Odessa. Sono queste le cinque destinazioni ucraine che Wizz Air collegherà dall’Italia a partire dal mese di agosto. Sono previste 14 rotte in totale in partenza da 7 diverse città italiane: Roma, Milano, Treviso, Verona, Napoli, Catania e Bologna.

La Capitale sarà collegata sia con Kiev sia con Leopoli, ma quest’ultimo volo partirà da Ciampino e non da Fiumicino. Poker di destinazioni invece per Malpensa, che non avrà solamente il collegamento su Odessa. Quest’ultima avrà infatti un unico collegamento sulla Penisola in direzione Treviso.



L’annuncio delle nuove rotte arriva a pochi giorni dall’avvio della base italiana a Milano con la quale il vettore low cost punta a un forte sviluppo sulla Penisola.