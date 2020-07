Virgin Atlantic torna nei cieli, primo volo su Hong Kong

10:56

Dopo una pausa di tre mesi Virgin Atlantic ha ripreso a volare. Il primo collegamento è stato ieri per Hong Kong, mentre i voli per New York JFK e Los Angeles riprendono oggi. Altre rotte, spiega travelmole.com, verranno aggiunte tra agosto, settembre e ottobre. “Garantiremo sempre che la salute e la sicurezza dei passeggeri rimangano la nostra priorità numero uno - ha rimarcato il Chief Customer Officer di Virgin Atlantic, Corneel Koster -; tutti i nostri team in questo periodo hanno lavorato instancabilmente per implementare nuove misure di salvaguardia del benessere dei nostri clienti”.

Il protocollo anti-Covid prevede il distanziamento a bordo, ove possibile, una pulizia meticolosa dell’aeromobile e la fornitura ai clienti dei dispositivi di protezione personale.