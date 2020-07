Vueling pronto a chiudere 4 basi in Spagna

10:59

Anche Vueling si trova alle prese con una ristrutturazione pesante, che lo condurrà a chiudere 4 basi in Spagna, a causa del calo di attività dovuto alla crisi sanitaria in atto.

Le basi che saranno eliminate saranno quella delle Asturie, quella de La Coruña, quella di Santiago de Compostela e quella di Madrid.



La compagnia ha già sciolto anche alcuni accodi di promozione con i territori dopo aver ridotto le frequenze e annullato collegamenti, come riporta Preferente.



La chiusura delle basi non significa però che il vettore non servirà più queste città, perché l’obiettivo è quello di ridurre i costi operativi concentrandoli sugli aeroporti più grandi o più attivi.