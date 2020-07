Cathay 'pensiona' il primo A330 realizzato da Airbus

08:00

L’emergenza di quest’anno sta accelerando i piani di pensionamento degli aerei più datati da parte delle compagnie aeree e poco per volta stanno lasciando la scena modelli che hanno fatto la storia dell’aviazione civile.

L’ultimo caso chiama in causa Cathay Pacific. Il vettore di Hong Kong ha infatti deciso di togliere dalla propria flotta un A330 dopo 24 anni di servizio e circa 65mila ore di volo. Ma non si tratta di un aereo qualunque. Il modello dell’Airbus in questione, racconta Simpleflying, è infatti il primissimo aereo di questo tipo uscito dalla produzione e il primo, quindi, a essere utilizzato anche per voli di test.



La sua storia era infatti incominciata nel 1992 con il primo volo con le insegne Airbus, mentre per Cathay l’avventura era incominciata nel 1996.