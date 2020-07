Delta, anche in agosto capacità ridotta sui voli internazionali

12:40

Delta prosegue anche in agosto il programma di riduzione della capacità sui collegamenti internazionali pur mantenendo una buona copertura del network. Il tutto per far fronte al rallentamento della domanda, ma anche per applicare rigorose misure di sicurezza anticontagio, in primis il blocco delle prenotazioni dei posti centrali e delle poltrone adiacenti.

Anche la flessibilità entra a far parte del programma, estendendo la possibilità di modificare sino al 31 agosto i voli acquistati e di riprenotare sino a due anni in caso di acquisti prima del 17 aprile 2020 per voli entro quest’anno.



Delta prevede inoltre di poter riprendere al più presto i servizi su importanti mercati internazionali, compresi i collegamenti su Milano. “Dall’inizio della pandemia abbiamo adottato un approccio conservativo per ricostruire la nostra rete in presenza di una domanda fluttuante" ha detto Joe Esposito, senior vice president network planning. S.P.