Richard Branson costruisce con Rolls-Royce il Concorde del futuro

12:10

Decollerà con la potenza dei motori Rolls-Royce il supersonico di Richard Branson che farà volare i passeggeri a velocità Mach 3. Un memorandum d’intesa legherà, infatti, le due società nella progettazione e nello sviluppo del Virgin Galactic, secondo le più avanzate tecnologie per l’alta velocità, in linea con gli standard di sicurezza e ambientali.

Il programma prevede che l’aereo possa operare in una serie di servizi differenti, integrandosi nelle infrastrutture aeroportuali esistenti e nello spazio aereo internazionale in tutto il mondo. Un progetto che prende forma sotto l’occhio vigile della Faa (Federal Aviaton Authority), che segue i protocolli di certificazione.



“Vogliamo collaborare con il team di Rolls-Royce impegnandoci a sviluppare sistemi di propulsione sostenibili e all’avanguardia per questo aeromobile”, ha detto George Whitesides, chief space officer Virgin Galactic.



“Rolls-Royce - ha ricordato il presidente e ceo per il Nord America, Tom Bell - ha una storia unica nella propulsione ad alta velocità, avendo equipaggiato il Concorde”.