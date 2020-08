08:04

Sarebbe bastato poco. Pochissimo. Solo due minuti in meno e per i passeggeri del volo Nizza-Oslo sarebbe cambiato tutto. Ma l’aereo ha toccato il suolo norvegese a mezzanotte e un minuto, esattamente 60 secondi dopo che scattasse la normativa che prevedeva la quarantena per i passeggeri in arrivo dalla Francia.

Una situazione dunque, per quanto paradossale, assolutamente inequivocabile: essendo giunti in territorio norvegese dopo l'istituzione dell'obbligo di quarantena, seppure di pochi secondi, hanno dovuto rispettare le nuove regole.



La normativa

I passeggeri, come riporta agi.it, hanno comunque avuto la facoltà di fare la quarantena in casa propria e non nell’albergo dell’aeroporto.



Oltre alla Francia, sono considerate zone rosse per la Norvegia anche Svizzera, Monaco e Repubblica Ceca.