08:03

Dopo 24 anni di servizio, l’A340 esce dalla flotta di Iberia. Sta infatti per andare in dismissione l’ultimo aeromobile di questo modello della compagnia. Un aereo che ha vestito la livrea del vettore per la prima volta nel 1996 e che ha fatto la storia dell’aerolina.

Come riporta preferente.com, nella flotta erano in totale 18 gli A340, particolarmente competitivi all’epoca. Tra gli utilizzi, i voli verso l’Asia.



Ora gli A340 saranno sostituiti dai nuovi A350.



Il piano per la dismissione

In realtà lo stop agli A340 di Iberia era previsto tra qualche tempo: secondo il piano la dismissione doveva avvenire tra il 2021 e il 2022. Ma la crisi legata la Covid ha accelerato i tempi e ha portato a un pensionamento anticipato.



Ma la sostituzione non sarà immediata: vista la contrazione della domanda, il progetto del vettore è di volare con una flotta ridotta per i prossimi 5 anni. Per i vertici, come riporta ancora il portale di informazione trade iberico, il problema attuale non è temporaneo ma strutturale. Ci vorrà dunque un po’ di tempo per ritornare ai volumi di traffico pre-Covid.