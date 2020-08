Sposarsi in aeroporto: il Marconi location di un matrimonio speciale

19:05

Sposarsi in aeroporto: non è la nuova tendenza in voga tra i wedding planner ma quanto accaduto oggi all'aeroporto Marconi di Bologna.

I passeggeri in attesa dei voli hanno visto sfilare due giovani in abiti nuziali e accessoriati con tutto il necessario per sposarsi: abito bianco lei, vestito scuro lui, bouquet, anelli e ovviamente mascherina d'ordinanza. Peccato che il fatidico sì sia però rimandato: i due giovani, infatti, avrebbero dovuto sposarsi ma la cerimonia è stata rimandata a causa del Covid-19.



Un ostacolo che non ha impedito alla coppia di presentarsi comunque in aeroporto nel giorno in cui avrebbero dovuto essere dichiarati marito e moglie con gli outfit già pronti e il trolley al seguito per la luna di miele.



(Foto: Twitter Aeroporto di Bologna)



Oriana Davini