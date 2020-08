British Airways valuta l’ipotesi di test sui passeggeri

13:02

British Airways starebbe valutando l’ipotesi di effettuare test sui viaggiatori. La scelta sarebbe dettata dal numero crescente di Paesi che richiedono risultati di questo tipo per i turisti in ingresso.

La misura, comunque, dovrebbe essere su base volontaria e sarebbe fornita da una società terza. L’obiettivo principale sarebbe quello di far riprendere la domanda di viaggi, come avrebbe evidenziato il vettore stesso, in base a quanto riportato da preferente.com.



Per ora, comunque, non sarebbe ancora stato deciso nulla. L’obiettivo primario resta quello di rendere il viaggio il più sicuro possibile.