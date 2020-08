Norwegian, nessun aiuto dalla Svezia: debito troppo elevato

14:56

Norwegian non avrà il sostegno economico da parte della Svezia. A poche ore di distanza dal via libera della Commissione europea alla ricapitalizzazione da un miliardo per la Sas da parte di Svezia e Danimarca, arriva invece la bocciatura della richiesta della low cost.

Norwegian si era candidata per un sostegno economico all’interno del piano da circa 600 milioni di euro per sostenere le compagnie con licenza all’interno del Paese.



La richiesta è invece stata rigettata in quanto, spiega Simpleflying, alla data del 31 dicembre dello scorso anno Norwegian non rispettava le specifiche richieste, ma era gravata da un indebitamento troppo elevato.