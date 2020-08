JetBlue conferma i voli in Europa, ma rinvia il debutto

09:55

I voli a lungo raggio di JetBlue sull’Europa dovranno attendere. Ma non di molto. È stato lo stesso ceo Robin Hayes ad annunciare la decisione della compagnia.

Il progetto resta dunque confermato, anticipa Bloomberg, ma lo schedule inizialmente programmato non potrà essere rispettato a causa della situazione di incertezza che non fornisce garanzie sulla domanda.



Nella nuova programmazione la prima rotta resta invariata, ovvero il volo tra New York e Londra, ma per il debutto si dovrà attendere il terzo trimestre del 2021, in concomitanza quindi con l’alta stagione estiva. Confermato anche l’aereo che sarà utilizzato per questi voli, ovvero il nuovissimo A321LR, che verrà consegnato all’inizio del prossimo anno.