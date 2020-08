Deraglia un treno sulla linea Milano-Lecco alla stazione di Carnate

13:02

È di due feriti, entrambi macchinisti del treno, il primo bilancio del deragliamento avvenuto poco fa sulla linea Milano-Lecco della TreNord all’altezza della stazione di Carnate.

Secondo le prime informazioni, per cause in via di accertamento (si ipotizza un errore negli scambi=, dal convoglio sarebbero usciti dai binari quattro carrozze che si sono parzialmente ribaltate, abbattendo anche un pilone presente lungo la linea.



Sul posto sono presenti le ambulanze del 118 e i feriti non sarebbero in gravi condizioni.