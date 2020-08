Guai giudiziari per German Efromovich, il magnate che voleva Alitalia

09:31

Guai giudiziari per il magnate German Efromovich. L’imprenditore che ha più volte dato l’assalto ad Alitalia, candidandosi a rilevarla anche in toto rilanciandola poi con un progetto imprenditoriale molto ambizioso, sarebbe infatti stato arrestato ieri insieme al fratello nell’ambito di un’inchiesta in Brasile.

Secondo quanto riportato da Milano Finanza a da diverse fonti internazionali, l’ordine di custodia cautelare, tradotta poi con gli arresti domiciliari, sarebbe arrivata nell’ambito dell’operazione Lava Jato, volta a mettere fine a una vasta corruzione legata ai carburanti e nel dettaglio la Transpetro, del Gruppo Petrobas, con cui Efromovich aveva a che fare attraverso altre società.



L’imprenditore ed ex presidente del Gruppo Avianca si era fatto avanti per Alitalia attraverso la sua Synergy Group, ma la sua offerta non era mai stata presa seriamente in considerazione. In ultimo, con l’avvio del processo di nazionalizzazione, si era proposto di affiancarsi allo stato italiano come investitore e partner industriale.