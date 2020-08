Lot aumenta i voli tra Venezia e Varsavia

10:39

Più voli tra Italia e Polonia con Lot. La compagnia aerea annuncia l’aumento delle frequenze tra Venezia e Varsavia a partire dal primo settembre. I collegamenti settimanali saliranno a 4, con l’aggiunta di un ulteriore volo rispetto a quelli di agosto. L’operazione consentirà il ripristino di diversi collegamenti da Venezia via Varsavia sia per la Polonia sia per diversi scali europei.

Inoltre, si legge nel comunicato, “i collegamenti da Venezia permetteranno di raggiungere alcune destinazioni lungo raggio del network Lot: New York Jfk, Chicago, Tokyo Narita e Seul”.



I voli sono già disponibili sui sistemi di prenotazione.