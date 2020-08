15:16

“Per contribuire a generare valore prevediamo un piano di investimenti in nuove infrastrutture sia fisiche che digitali in piena coerenza con gli indirizzi europei del Green New Deal e dell’agenda digitale”.

Così l’amministratore delegato e direttore generale del Gruppo Fs Gianfranco Battisti ha spiegato le prossime mosse della compagnia nel corso del Meeting di Rimini a cui è intervenuto ieri. “Abbiamo destinato 12 miliardi di euro per l’acquisto di 2.000 nuovi mezzi di trasporto fra treni e bus ecologicamente sostenibili – ha poi proseguito - e 4 miliardi per la digitalizzazione per migliorare la relazione con il cliente finale e recuperare il gap tecnologico”.



Per quanto riguarda invece il ruolo di Fs nel turismo second Battisti “sarà fondamentale ripensare all’offerta dell’esperienza di viaggio, mettendo al centro le persone e la sicurezza sanitaria, rivedendo il modello sui traffici business e leisure, riscoprendo anche forme di turismo lento attraverso i treni notte e i treni storici, e ridistribuendo i flussi turistici”.