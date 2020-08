Air Dolomiti lancia la Cuneo-Monaco da novembre

14:15

Debutterà il prossimo 16 novembre il collegamento Cuneo-Monaco, la seconda scommessa di Air Dolomiti sugli scali minori in pochi giorni dopo l’annuncio del volo, sempre sull’hub bavarese, da Forlì.

Cinque le frequenze settimanali previste, dal lunedì al venerdì, per quello che si annuncia come collegamento pilota per eventuali sviluppi futuri su Levaldigi. “La nostra attività dunque riprende proponendo nuovi collegamenti da aeroporti che finora non servivamo – ha evidenziato il presidente e ceo della compagnia Joerg Eberhart (nella foto) -. Ciò rappresenta un segnale positivo e un’ottima opportunità per i passeggeri che potranno beneficiare di collegamenti diretti con la Baviera, ma anche raggiungere altre destinazioni grazie alle molteplici connessioni offerte da Lufthansa”.



La rotta si pone l’obiettivo di intercettare una domanda leisure anche e soprattutto in ottica incoming oltre alla tradizionale clientela business punto di forza del vettore del gruppo Lufthansa. “Cuneo ha creduto fortemente nell’aeroporto – ha aggiunto Giuseppe Viriglio, presidente Geac Spa, società di gestione dello scalo - e ha capito la necessità strategica di dover ampliare gli orizzonti per poter decollare e allargare il suo raggio d’azione sul mondo intero. Ringraziamo Air Dolomiti e tutto il Gruppo Lufthansa per la fiducia riposta nel potenziale del nostro scalo”.



(Photo Credit: Aleksandr Dal Cero)