Non si schiarisce l’orizzonte per Air Italy. È naufragata anche la terza vertenza tra l’azienda e i rappresentanti sindacali dei 1453 dipendenti, e l’accordo tra le parti sulla cassa integrazione resta lontano.

A distanza di pochi giorni dalle affermazioni della ministra del Lavoro Nunzia Catalfo, che, in un’intervista a lanuovasardegna.it, confermava l’impegno per il salvataggio di tutti i dipendenti, nulla pare essersi sbloccato. Alcune aperture ci sono state da parte del vettore sardo-qatariota - riporta Ansa -, ma i sindacati hanno respinto le proposte come insufficienti rispetto ai punti fermi quali: la sottoscrizione di un accordo di cig straordinaria per dieci mesi sulla base del decreto Cura Italia e considerare il mancato preavviso come assolto nel periodo di fruizione dell'ammortizzatore sociale, quindi l'avvio dei licenziamenti collettivi nel periodo di cig.



“Non ci sono stati passi avanti - dice il segretario della UilTrasporti Sardegna, William Zonca, a unionesarda.it -. Auspichiamo che le istituzioni, ministeri e Regioni, possano mediare con la proprietà e i liquidatori per arrivare in tempi brevi a un’intesa”.

Silvana Piana