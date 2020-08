L'aereo proiettile: nasce il rivoluzionario Celera 500 L

10:08

Si chiama Celera 500 L e assomiglia in tutto e per tutto a un proiettile. Prodotto dalla Otto Aviation, il nuovo aereo si presenta però al mercato come rivoluzionario, non solo per il suo design, ma soprattutto per alcuni aspetti pratici, primo fra tutti i costi di gestione, che lo rendono particolarmente adatto per il mondo dei viaggi.

Pubblicità

Dopo alcuni anni di test, un modello era già stato avvistato in California tempo fa, è stato ora presentato ufficialmente negli Stati Uniti il nuovo aereo capace di trasportare 6 passeggeri viaggiando a una velocità poco inferiore a quella dei jet e con un’autonomia fino a 4.500 miglia.



Ma la vera rivoluzione, come detto, sta nei costi. Secondo i produttori, infatti, il Celera sarà in grado di volare tra le 18 e le 25 miglia con un gallone di carburante, scrive Simpleflying, contro le 2-3 miglia degli aerei della stessa categoria. Tradotto in dollari i costi operativi per ora di volo diventano di poco superiori ai 300 dollari, sei volte meno dei competitor.