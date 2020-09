Ryanair apre la battaglia con i bliglietti a 5 euro

09:48

Come ai vecchi tempi, quando Ryanair permetteva di volare al costo di un caffè o poco più ai fortunati che riuscivano a prenotare con largo anticipo. Tariffe che hanno fatto la fortuna della compagnia low cost portandola ai vertici europei in termini di traffico in un mercato in cui la domanda cresceva a dismisura.

Adesso il vettore guidato da Michael O’Leary ci riprova in un contesto completamente diverso, dove non bisogna rincorrere un eccesso di domanda, ma, al contrario, è necessario riuscire a stimolarla: il calo del traffico previsto è ormai una realtà e forse anche la riduzione di rotte e frequenze in questi mesi potrebbe non essere sufficiente.



La promozione

Ecco allora che Ryanair torna all’antico e sul sito della compagnia campeggia un’offerta come non si vedeva da tempo: biglietti per Europa, Nord Africa e Medio Oriente a 5 euro. Un milione di posti e solo per volare nei prossimi due mesi. Quelli considerati più critici. Probabilmente un test per vedere la risposta del mercato e nel caso rilanciare. Nel frattempo si attendono le risposte da parte della concorrenza.