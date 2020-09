Jet2 sospende i voli estivi per Spagna e Croazia

12:44

Jet2.com ha cancellato il resto dei suoi voli estivi verso la Spagna continentale a causa della costante incertezza causata dalla pandemia e dalla rimozione del corridoio di viaggio sulla destinazione.

La decisione della compagnia aerea riguarda i voli per Alicante, Malaga e Barcellona fino alla fine di ottobre 2020. "Siamo dispiaciuto per questa decisione, poiché sappiamo quanto i nostri clienti attendano le vacanze verso queste destinazioni - ha detto secondo quanto riportato da TTG Media, un portavoce di Jet2 -. Garantiremo comunque un rimborso totale delle prenotazioni cancellate".



La compagnia aerea e il tour operator sospendono anche i voli per la Croazia per il resto della stagione estiva 2020 per motivi simili: gli ultimi voli in partenza per Dubrovnik e Spalato per questa estate saranno operativi domenica 6 settembre.