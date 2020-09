08:34

C’è poco da essere allegri nel mondo del trasporto aereo in questo periodo e i segnali che arrivano dal mercato fanno capire a chiare lettere che, se il peggio sembra essere passato, per tornare a rivedere almeno qualche stella bisognerà attendere ancora molto. Ma è altrettanto chiaro che è necessario guardare avanti e studiare strategie efficaci per sopravvivere oggi e tornare forti dopo.

È questa la tattica adottata dal ceo di easyJet Johan Lundgren (nella foto) che, all’indomani della decisione della compagnia di procedere a ulteriori tagli all’offerta, arrivando fino al 40 per cento rispetto a quanto previsto, passa al contrattacco dichiarandosi moderatamente ottimista. Ma soprattutto spiegando cosa è necessario fare.



Le strategie

In un’intervista rilasciata a TTG Media il manager individua il primo punto su cui sarà necessario lavorare al di là dell’andamento della pandemia: “Dobbiamo riconquistare la fiducia dei viaggiatori, la confidenza con i viaggi in aereo”, è la sintesi del pensiero. Non sarà una sfida di poco conto, aggiunge, perché non sarà necessario solamente vincere la paura generata dal Covid, ma combattere anche contro chi ha fatto passare il messaggio che volare è antiecologico, generando una fronda il cui peso oggi non è così leggero.



Voli accessibili a tutti

Secondo Lundgren “dobbiamo continuare a lavorare perché i voli restino accessibili per tutti, ma al contempo ci serve una mano da parte dei Governi per accelerare il processo in direzione della sostenibilità attraverso incentivi e finanziamenti”.



I segnali

Tornando poi alla situazione del mercato, Lundgren ammette che la situazione attuale è particolarmente sfidante e il ritorno alla normalità “sarà lungo e irregolare”. A partire dall’inverno, che si annuncia molto molto difficile. Ma qualche segnale di incoraggiamento arriva e in casa easyJet arriva proprio dall’ultima nata, easyJet Holidays: le prenotazioni aumentano e sono il segnale che il pubblico vuole ancora viaggiare.