Wizz Air Abu Dhabi, il decollo rinviato a metà ottobre

09:48

Arriva un rinvio di due settimane per il lancio dell’attesa divisione mediorientale di Wizz Air. La controllata che avrà base ad Abu Dhabi e per la quale la compagnia ha già ricevuto il primo aereo dovrà infatti attendere fino alla metà di ottobre, cioè due settimane dopo quanto pianificato.

Dopo avere lanciato l’assalto all’Europa con l’avvio di nuove basi (due quelle italiane, con Milano e Catania e l’ingresso nei voli domestici) per la compagnia ungherese arriva un primo intoppo ai piani di attacco annunciati in passato dal ceo Jozsef Varadi.



Secondo quanto riportato da Simpleflying, a determinare il rinvio sarebbero state le questioni legate alle restrizioni di alcuni Paesi in materia di viaggi causa Covid.