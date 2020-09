Boeing ed Etihad accelerano sulla sostenibilità

17:25

Boeing, Etihad Airways e World Energy spingono sul carburante sostenibile. Il costruttore e il vettore hanno concluso i test nell’ambito del programma ecoDemonstrator 2020 con un volo intercontinentale che ha utilizzato una miscela composta al 50% da carburante sostenibile e per il restante 50% da carburante tradizionale.

“Insieme a Boeing e ai nostri partner per il carburante sostenibile World Energy ed Epic, Etihad ha utilizzato 50.000 galloni di una miscela composta al 50% da carburante sostenibile per aerei sul volo conclusivo dei test condotti sul nostro ecoDemonstrator 787-10 – spiega in una nota Mohammad Al Bulooki, chief operating officer di Etihad Aviation Group -. Questo costituisce un enorme passo in avanti per il settore, dimostrando quanto sia fattibile produrre una miscela per l’aviazione sostenibile per il 50% in elevati volumi”.