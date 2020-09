United Airlines introduce il test rapido in aeroporto

16:26

United Airlines sarà il primo vettore statunitense a offrire ai passeggeri test Covid-19 ‘rapidi’ di 15 minuti nel tentativo di aiutare i clienti a evitare le restrizioni di quarantena. Il programma di test pilota Covid inizierà il 15 ottobre per i viaggiatori che volano con United dal San Francisco International alle Hawaii.

Come evidenziato da TTG Media, i passeggeri avranno la possibilità di sottoporsi a un test rapido in aeroporto o possono scegliere di inviare un test effettuato nelle 72 ore precedenti la partenza.

Il test in aeroporto, che sarà effettuato da GoHealth Urgent Care e Dignity Health, fornirà risultati entro 15 minuti e sarà disponibile per i passeggeri United lo stesso giorno del volo da San Francisco alle Hawaii. Secondo il piano, i passeggeri che risultano negativi al Covid non dovrebbero restare in quarantena per 14 giorni quando raggiungono le Hawaii.



Toby Enqvist, chief customer officer di United Airlines, ha dichiarato: "Il nostro nuovo programma di test Covid è un altro modo in cui aiutiamo i clienti a soddisfare i requisiti di ingresso delle loro destinazioni, in modo sicuro e conveniente. Cercheremo di espandere rapidamente i test ad altre destinazioni e aeroporti degli Stati Uniti entro la fine dell'anno per completare le nostre misure di sicurezza".