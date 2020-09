La Spagna diventa azionista di Iberia e Vueling comprando quote del Gruppo Iag

10:12

Il Governo spagnolo investe in Iberia e Vueling attraverso il gruppo controllante Iag. La Sepi, la Società statale di partecipazioni industriali parteciperà all’aumento di capitale varato dal gruppo che controlla anche British Airways con l’acquisto di azioni per una cifra superiore ai 69 milioni di euro, entrando così nel capitale con una quota pari al 2,52 per cento.

Il gruppo Iag ha messo sul mercato quasi tre miliardi di azioni al valore nominale di 0,92 euro per portare a casa una cifra consistente e utile per attraversare questo periodo di emergenza.



Tornando invece in terra spagnola, in queste ore è atteso il via libera per il prestito di salvataggio per un altro vettore iberico, Air Europa, il cui destino all’interno del gruppo Iag non è ancora definito. Per la compagnia dovrebbero arrivare 400 milioni di euro.