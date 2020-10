10:31

Dopo l’allarme sui conti e sulla cassa di Alitalia, il Governo si prepara a dare un accelerata per la costituzione della newco. La conferma è arrivata dal ministro dell’Economia Roberto Gualtieri che, intervenendo ieri sera a Porta a Porta, ha riferito che il decreto per la costituzione della Nuova Alitalia.

La situazione si sarebbe sbloccata nelle ultime ore dopo il raggiungimento dell’accordo sui nomi del nuovo cda. Secondo quanto riportato da Il Fatto Quotidiano, il numero dei componenti sarebbe salito dai sette inizialmente previsto agli attuali nove. E nella rosa spunta anche un nome noto del settore, vale a dire l’ex country manager per l’Italia di easyJet Frances Ouseley.



Insieme a lei nel cda dovrebbero sedere Alessandra Fratini (legale specializzata nel Diritto comunitario), Cristina Girelli (attualmente in Air Italy, ma con un passato anche in Alitalia), Simonetta Giordani (in arrivo da Autostrade), il commercialista Lelio Fornabaio, l’avvocato e docente Luiss Silvio Martuccelli e l’ex magistrato Tar Angelo Piazza.