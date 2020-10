Test e tampone combinati, Torino Airport lancia il Covid Test Point

08:47

Un servizio di monitoraggio rapido su base volontaria per i passeggeri che combina test sierologico e tampone. A lanciarlo, primo scalo in Italia, è l’aeroporto di Torino, che presenta il nuovo Covid Test Point a disposizione di tutti i passeggeri.

La struttura, realizzata in collaborazione con Asl Città di Torino e con Air Medical, fornisce ai viaggiatori da e per Torino Airport, in possesso di un documento di viaggio valido, un servizio finalizzato a ridurre il rischio di propagazione della pandemia attraverso l’effettuazione di test sierologici, con esito tempestivo rilasciato in 10 minuti.



Il presidio è situato in area pubblica, nell’area Check-In D del Livello Partenze di Torino Airport, accanto alla Sala Amica. “La sicurezza - dichiara Andrea Andorno, amministratore delegato di Torino Airport - è da sempre il prerequisito del nostro agire e ancor più in una situazione particolare come quella che il mondo intero sta vivendo per via della pandemia da Covid-19. Le energie profuse dal nostro scalo per fornire un servizio di qualità ai passeggeri e alla comunità nel massimo rispetto della sicurezza del viaggio ci hanno permesso di essere selezionati tra i primi 3 aeroporti candidati ai Best Airport Awards 2020 di ACI Europe”.



In caso di risultato positivo ai passeggeri verrà immediatamente effettuato in aeroporto un tampone molecolare nasofaringeo senza costi a carico dell’utente. I passeggeri muniti di documento di viaggio potranno presentarsi spontaneamente presso il Covid Test Point una volta giunti a Torino Airport, oppure avranno la possibilità di prenotarsi in anticipo sul sito internet di Air Medical al link https://airmedicalservice.eu.