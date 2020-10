di Lino Vuotto

13:49

La lezione imparata dalla lunga crisi del trasporto aereo? La regola da seguire da qui in avanti sarà quella della flessibilità. Solo così sarà possibile riconquistare la fiducia dei passeggeri.

È questo uno dei temi emersi dal talk show ‘Compagnie aeree in volo tra passato e futuro’ moderato dal direttore di TTG Italia Remo Vangelista. “Noi abbiamo cambiato completamente il network in corso d’opera – ha spiegato Valeria Rebasti, country manager Italy & South Eastern Europe Volotea – e per l’estate ci siamo presentati con 40 rotte tutte domestiche in Italia. Del resto l’advance booking non esiste più”.



Flessibilità significa anche dare garanzie ai clienti, come evidenzia Steffen Weinstok, direttore Italia e Malta di Lufthansa: “Chi prenota per il prossimo anno deve potere sapere che potrà cancellare la prenotazione senza rimetterci”. “Ormai fare previsioni è impossibile – gli fa eco Flavio Ghiringhelli, country manager Italia di Emirates – i cambiamenti delle regole, delle restrizioni ecc sono all’ordine del giorno e dobbiamo continuamente modificare i nostri piani”.



“La regola a questo punto – conclude Renato Scaffidi, general manager Italia di Air Europa – è quella di mettere e togliere voli, tagliare i costi per salvaguardare l’azienda, inventarsi ogni giorni. E soprattutto fare squadra”.