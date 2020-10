Ryanair lancia due nuove rotte sullo scalo di Bari

14:19

Palermo e Verona: sono queste le due nuove destinazioni che saranno collegate allo scalo di Bari da Ryanair. Dopo aver annunciato un aumento delle frequenze sull’aeroporto pugliese, la low cost ha annunciato i due nuovi collegamenti, che saranno attivi dal prossimo dicembre con 3 frequenze settimanali per entrambi.

“Con l’annuncio di questi ulteriori voli si rafforza ancor di più il network domestico servito dai nostri aeroporti - commenta Tiziano Onesti, presidente di Aeroporti di Puglia -. A solo pochi giorni dalla decisione di collegare Bari e Brindisi con Sicilia e Sardegna, i preannunciati voli da Bari per Palermo e Verona, oltre a inserirsi in una direttrice di sviluppo Nord – Sud, conferma l’attenzione che Ryanair, importante vettore per le nostra rete aeroportuale regionale, riserva al mercato pugliese”.