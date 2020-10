Vueling, accordo raggiunto. Salvati mille posti di lavoro dei piloti

17:22

Vueling e il sindacato Sepla hanno raggiunto un accordo che garantirà il futuro dell'azienda. Questo significa che gli oltre mille piloti della compagnia aerea manterranno il loro posto di lavoro grazie alla cassa integrazione.

Come segnalato da Preferente, secondo Sepla questo accordo resterà in vigore per tutto il 2021 ed è stato ratificato dall'85% dei piloti affiliati al sindacato. "Si tratta di un accordo che consente all'azienda di sopravvivere alla più grande crisi nella storia dell'aviazione riducendo alcune spese fisse relative alla forza lavoro". In particolare, i piloti accettano un significativo taglio di stipendio basato sulla riduzione della produttività dell'azienda.



Per mantenere l'occupazione, i voli in programma verranno equamente distribuiti tra l'intera forza lavoro e lo stipendio percepito dai piloti sarà proporzionale all'attività svolta.

In caso di chiusura della base, i piloti interessati avranno la possibilità di spostarsi su Barcellona o su alcuni scali che la compagnia aprirà in base alle esigenze di volo.