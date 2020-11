Jet2 sospende i collegamenti per Grecia e Cipro

10:22

Jet2 ha sospeso tutti i voli per vacanze in Grecia e Cipro fino al prossimo anno a causa delle ultime indicazioni del Governo britannico.

Pubblicità

La compagnia ha cancellato il suo programma per Creta e Rodi - le uniche destinazioni greche verso cui era ancora operativo - fino al 31 marzo. Come riportato da Travelmole, la programmazione su Cipro riprenderà il 13 febbraio. I voli in entrata opereranno fino all'8 novembre compreso per riportare a casa i clienti già in Grecia e a Cipro.



"Questa è una situazione in rapida evoluzione e forniremo un aggiornamento per quanto riguarda altre destinazioni il prima possibile" ha spiegato la compagnia.