Finnair vara la copertura assicurativa contro il Covid

08:00

Si chiama Finnair Corona Cover la copertura assicurativa messa a disposizione dalla compagnia aerea norvegese per i propri clienti effettiva per tutte le partenze fino al 31 marzo, anche con prenotazioni effettuate prima del 3 novembre, data di lancio.

La polizza sarà effettiva su tutte le partenze dalla Finlandia per voli internazionali ed è stata pensata per coprire eventuali spese in caso il passeggero contragga il Covid.



Nel pacchetto sono previste spese mediche e rimpatrio medico fino a 50mila euro,. Inoltre sono previsti costi aggiuntivi di quarantena fino a 100 al giorno euro per un massimo di 14 giorni. Infine un nuovo volo di ritorno in caso che quello previsto venga perso a causa della malattia.