Iberia trasforma in cargo gli aerei passeggeri

10:44

Comincia a volare il primo degli aerei che Iberia ha trasformato in cargo. Si tratta di un A330 a cui sono stati rimossi tutti i sedili e sono state installate 33 posizioni di carico a pavimento.

Il nuovo aereo cargo ha debuttato con un volo per Los Angeles. A novembre opererà fino a quattro voli settimanali tra Madrid e la città californiana. Inoltre, sta valutando altre destinazioni, principalmente Cina e diverse città del Nord America e dell'America Latina, per questi voli merci.



“Nei prossimi mesi è previsto un aumento del traffico merci ed è un'opportunità che dobbiamo cercare di cogliere. Nelle attuali circostanze dobbiamo adattarci meglio che mai a ciò che il mercato richiede e questa operazione ci consentirà una maggiore diversificazione delle nostre fonti di reddito e continuerà a generare attività per i nostri dipendenti ", spiega il direttore commerciale della compagnia aerea, María Jesús López Solás.