Air Europa pianifica il futuro: arriva la tariffa Flex

09:18

"Il cliente avrà la massima flessibilità, permettendogli di apportare tutte le modifiche che si rendono necessarie senza costi aggiuntivi e offrendo anche le massime agevolazioni per il rimborso del biglietto".

Così Air Europa ha annunciato la novità legata al piano tariffario, che vede l’introduzione della tariffa Flex.



La new entry, spiega Preferente, permetterà ai passeggeri di usufruire degli stessi servizi della Standard e inoltre scegliere un posto a costo zero, modificare la data del volo tante volte quanto richiesto senza penalità (pagando solo la differenza tariffaria nel caso non sia disponibile) e annullare il biglietto se necessario con un addebito di 30 euro.



La tariffa Flex si applicherà anche per la business e consentirà di avere la cancellazione senza ulteriori addebiti.