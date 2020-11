L’Asia attiva i corridoi aerei: via all’Hong Kong-Singapore

15:25

A partire dal 22 novembre, Hong Kong e Singapore attiveranno una bolla aerea che permetterà di riprendere i flussi turistici tra i due Paesi, senza bisogno che le persone osservino una quarantena obbligatoria al loro arrivo.

Per la partenza sarà sufficiente presentare un test Covid negativo effettuato entro 72 ore e non si dovrà aver viaggiato all'estero nei precedenti 14 giorni. L'iniziativa per ora coinvolge Cathay Pacific e Singapore Airlines, che partiranno con un solo volo giornaliero nelle due direzioni, con un massimo di 200 passeggeri, per salire a due voli dal 7 dicembre.



A oggi nei due Paesi i casi giornalieri di Covid sono poche unità, grazie a un efficace sistema di tracciamento. L'accordo è sospeso per due settimane, quando uno dei due Paesi dovesse raggiungere una media settimanale di 5 casi positivi non tracciabili. A. L.