08:04

Da rivali a compagni di cordata. Korean Air ha infatti deciso di tentare il “colpo grosso” annunciando l’acquisizione di Asiana Airlines.

I mercati finanziari hanno risposto alla notizia con una certa sorpresa, ma la situazione del trasporto aereo porterà presto a nuove fusioni.



Korean ha comunicato di aver lanciato un’offerta pubblica di acquisto per 1,62 miliardi di dollari per prendere il controllo dell’azionariato del vettore rivale.



Fonti di Korean hanno reso noto che la ristrutturazione dell’aviazione nazionale si era necessaria in seguito alla crisi di mercato innescata dal Covid-19.



Secondo il sito ufficiale di Asiana, il vettore porterebbe in dote 49 aerei tra Boeing e Airbus e 74 rotte internazionali. Ovviamente la fusione comporterà una completa revisione di flotta e del network per tutte e due le compagnie.



La stagione delle fusioni è solo all’inizio. (r.v.)