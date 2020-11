Virgin Atlantic è pronta: trasporterà il vaccino contro il Covid-19

13:56

Anche Virgin Atlantic è pronta a distribuire i vaccini contro il Covid-19 non appena entreranno in produzione. Il vettore ha infatti lanciato il servizio Pharma Secure, che offre un team dedicato al booking, un supporto 24 ore su 24 e attrezzature di refrigerazione strutturate per mantenere il vaccino a una temperatura compresa tra i -70 e i -80 gradi.

“Questo nuovo servizio – commenta il managing director di Virgin Atlantic Cargo Dominic Kennedy – porta la nostra già consolidata offerta farmaceutica a un livello superiore. È una testimonianza del duro lavoro dei nostri team, che hanno completamente riprogettato la nostra attività cargo per il trasporto di forniture essenziali a fronteggiare l’emergenza sanitaria”.



Una domanda che rimane forte

La compagnia aerea ha affermato a TTG Media che la domanda di trasporto merci "rimane forte". Il vettore ha effettuato il suo primo volo solo cargo il 21 marzo e ora programma una media di oltre 190 collegamenti settimanali. Per il governo britannico Virgin Atlantic ha operato voli da Shanghai a Londra, portando nel Regno Unito più di quattro milioni di tonnellate di attrezzature mediche essenziali, forniture e dpi.