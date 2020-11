Emirates: accordo con FlySafair per i voli in Sudafrica

14:22

Prende il via l’accordo di interlinea tra Emirates e la compagnia FlySafair che consentirà ai viaggiatori di raggiungere destinazioni in Sudafrica.



“Grazie a questo accordo – si legge in una nota congiunta -, le compagnie vogliono mettere i propri viaggiatori nelle condizioni di spostarsi con un unico biglietto - e attraverso un'etichettatura univoca dei bagagli - dai tre gateway di Emirates (Johannesburg, Cape Town e Durban), verso le destinazioni più interne raggiunte in Sudafrica da FlySafair (come Port Elizabeth, East London e George)”.



Emirates ha ripreso a volare su Johannesburg e Città del Capo il 1° ottobre, su Durban l'8 ottobre e attualmente opera 17 voli settimanali verso il Sudafrica.